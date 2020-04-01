﻿小群組爆疫再現 有人帶病去玩 唱K七友五確診

獲政府豁免限制四人社交聚集的卡拉OK，出現疫情小爆發。當局昨天公佈，七名男女上周曾到尖沙咀「RED MR」唱卡拉OK，當中五人確診新冠肺炎。衛生防護中心強調，無論唱歌、食飯等聚會均為高危活動，呼籲市民保持社交距離，港府亦會檢視「限聚」政策是否需要調整。



本港昨天再多三十二人證實感染新冠肺炎，確診累計七百一十四人。新個案之中，有二十四人曾於潛伏期身處外地，包括十三名返港留學生，另外八人無外遊，其中四人與前日一名確診者，曾於上周二到尖沙咀加拿分道「RED MR」一個獨立「K房」唱歌消遣。中心形容該個案是一個小型爆發群組。



新症32宗 24患者曾外遊



衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，當日七人同行，其中四女一男確診，有人當晚已病發，疑帶病去玩，其他人在上月二十七、二十八日發病，相信他們互相傳染機會較大，其餘兩人會被送檢。她稱，未知有沒有職員受感染，若他們與客人無太多接觸，相信風險不大。就政府是否需要關閉卡拉OK場所，衛生防護中心總監黃加慶表示，政府會檢視政策是否需要調整。



根據政府上周實施的限制四人聚集法例，麻將館、提供餐飲服務的卡拉OK場所、按摩院、宗教場所等獲得豁免。



涉事K房消毒 同廈餐廳休業



「RED MR」發聲明指，分店在上月二十六日恆常清潔時，已消毒及清潔所有空間及設施，昨日起關閉涉事分店兩日，再徹底消毒及清潔，並安排分店員工接受病毒測試。同廈餐廳聞訊亦停業十四日，有職員指大廈有不少人出入，對出現爆發群組感到擔心。



此外，其餘四宗無外遊的新確診者，包括灣仔Dusk Till Dawn酒吧一名職員、確診衛生署女醫生的家人，及兩名曾赴酒吧患者的家人，都到過尖沙咀諾士佛臺及中環蘭桂坊。據悉，一名曾在巴西旅遊一個月、懷孕二十一周的三十六歲孕婦初步確診。



再多四人出院，包括一名十五歲、入院僅約兩日的女病人。醫管局解釋，該患者入院時無病徵，無發燒或肚瀉，照肺及血液測試正常，按出院標準兩次病毒檢測都是陰性，身體無異常，故可以出院。而留院的五百三十二名病人中，八名病人情況危殆，三人嚴重，其餘五百二十一人穩定。