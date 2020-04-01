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﻿寵物感染第三宗 短毛貓中招

2020-04-01 列印
　　本港再有動物受感染。漁農自然護理署表示，一隻貓對病毒測試呈陽性反應，是為本港第三隻對有關測試呈陽性反應的動物。早前有兩隻狗對測試呈弱陽性或陽性反應。是次個案涉及一隻混種短毛貓，居於香港仔一住所。貓隻畜養人早前確診。貓隻前日（三十日）被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫，其口腔、鼻腔及直腸樣本中對病毒呈陽性反應。該貓隻現時沒有任何相關病徵。

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