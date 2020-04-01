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私樓售價指數跌2.1% 連挫三月

2020-04-01 列印
　　疫情下本港樓價連跌三個月。差餉物業估價署發表報告指，二月私人住宅售價指數報三百七十點七，相較一月下跌百分之二點一，單月跌幅創過去十五個月新高，但按年升百分之一。在過去三個月，樓價指數累跌百分之三點七九。按面積劃分，面積小於約一千零七十五方呎的單位，二月售價按月跌百分之二點二；面積大於一千零七十五方呎的單位售價，則按月微升百分之零點二。

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