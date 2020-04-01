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四叔外孫確診

2020-04-01 列印
　　新冠肺炎持續擴散，就連富豪家族亦受波及。昨日市傳「四叔」、恒地創辦人李兆基的外孫李建中早前確診，目前正入院治療。恒地發言人稱，李建中長期在美國工作，上月十八日返港後即在他居所新界獨立屋自我隔離，沒有見過香港家人；他雖然沒有病徵，為安心起見，到仁安醫院臨時工作站抽取鼻咽分泌，交認可機構進行COV-19測試，他本人從來沒有入住仁安醫院。

　　發言人說，李建中現今健康情況良好，家人相信短期內可以出院。據衛生署資料，一名二十四歲男病人上月二十二日確診新冠肺炎，十六日發病，他上月六日至十八日期間身在美國及加拿大，屬輸入個案，與李建中情況脗合。
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