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駐軍直升機大欖失事

2020-04-01 列印
　　解放軍駐港部隊一架直升機訓練時失事，暫未知有沒有軍人受傷。政府新聞處昨天傍晚發新聞稿，指解放軍一架直升機前日下午在大欖郊野公園一帶飛行訓練時失事，事故原因仍在調查。

　　保安局發言人表示，昨收到駐軍知會，得悉前日下午，駐軍一架直升機在大欖郊野公園一帶飛行訓練時失事，事故並未造成任何民居受損或市民受傷。新聞稿沒提到解放軍有否受傷。

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