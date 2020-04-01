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習近平浙江考察 指防疫是治國大考

2020-04-01 列印
　　國家主席習近平昨到浙江安吉縣考察，指疫情防控是國家社會治理體系、治理能力建設的一次大考，未來要舉一反三，總結經驗教訓。習近平又強調，矛盾處理是一個國家、社會長治久安的一個基礎性工作。內地新冠肺炎昨日新增四十八宗確診，都是境外輸入個案，累計八萬二千五百九十九宗。因應疫情，原定六月七至八日舉行的高考，延至七月七至八日舉行。

　　另外，美國單日新增二萬一千五百三十九宗確診，累計十六萬四千六百一十宗，三千一百七十人死亡。總統特朗普表示，將收緊現行防控疫情的指引，強調未來三十日是抗疫的重大挑戰。意大利及西班牙分別累計約十萬及九萬多宗確診。

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