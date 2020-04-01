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檢疫人士疑濫用支援 華員會：要求買電器

2020-04-01 列印
　　外地來港人士須接受家居檢疫十四日，社署會向當中部份人士補給物資，由社工運送及分發。政府華員會收集有關社工意見後發現，有家居隔離人士懷疑濫用支援，要求買香煙、護膚品和生日蛋糕，甚至要求買電視機、電磁爐及牀。

　　另有獨居人士一周內要求買二十卷廁紙，有人三日內報稱吃完兩公斤米及十多罐罐頭，要求再添食物，更有人指定要買日本珍珠米、牛扒及新鮮雞。逾六成受訪社工不滿，民政事務署未有篩查市民不合理的要求。會方建議社署為檢疫人士提供周邊外賣餐單及網購的指南，讓有關人士自費購買。

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