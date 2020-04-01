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﻿美股中段跌27點

2020-04-01 列印
　　美國周二股市中段反覆，杜指報二二三○○點，跌二十七點；納指則報七七八五點，升十一點。滙控美國預託證券價格見四十三點六一港元，跌零點五四港元；騰訊則見三百八十二點四六港元，升二點二六港元。

  紐約期金報每盎司一千六百二十美元，跌二十三點二美元；紐約期油則報每桶二十點四四美元，升零點三五美元。
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