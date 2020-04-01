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市民悼831 警拘四人

2020-04-01 列印
　　港鐵太子站八三一事件發生至今七個月，有市民到站外獻花。昨午五時，已有大批防暴警到場戒備，太子站B1及C2兩個出入口被警員用膠帶圍封。其間有六名男女手持鮮花站在封鎖線外，多名市民到場將鮮花放在他們前面的一個紙箱內。

　　晚上九時許，警方多次舉起藍旗警告及驅散聚集人群，附近太子道西與大南街交界企圖用棚竹堵路，以及指罵防暴警及一度發生推撞，防暴警截查多人，有人雙手被警員扣上膠索帶坐地上，混亂中有人倒地受傷流血，事後至少有四人被帶走調查。

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