市民悼831 警拘四人

全球多國為了遏止新冠肺炎病毒人傳人，採取封城的非常措施，嚴禁人們出門，並煞停所有社交活動。香港並未實施社區封閉，由本周起推出新法例，限制社交人數在四人以內，大多數港人具有良好的公民意識，願意配合，但仍有部份人當耳邊風，情況並不理想。由於病毒有如星星之火，足以燎原，港府不能讓違規情況持續，必須加快執法。 為阻止疫情擴散，限聚令由本周日起生效，警方加派人員在各區巡邏，對多於四人的聚會，作出口頭警告，但仍有人對新法例抱觀望態度，甚或不把新法例看在眼裏，令限聚令未發揮足夠的阻嚇力。經過連日警告之後，不執法的容忍期已足夠，實際上亦不能再拖，因為嚴限人群聚集，是截斷病毒傳播鏈的最有效手...

2020-04-01