﻿公佈四分鐘後即執行 唱K爆疫港府急封三場所

港府防疫漏招，限聚令豁免卡拉OK，尖沙咀卡拉OK Red Mr爆疫，八人中招，政府昨日急補鑊，於昨晚五點五十六分發新聞稿，傍晚六時起暫停卡拉OK、麻將館及夜總會營業十四天。有麻將館負責人批修例極度倉卒，有客人大怒：「我都未打完鋪牌！」政府解釋，商議修例和公佈消息幾乎同步進行，執法初期會多作勸喻，望業界體諒。



政府推出的限聚令，並不包含卡拉OK和麻將館，被市民批評是防疫漏洞，其後尖沙嘴卡拉OK Red MR爆疫，七男女顧客全部中招，當中一人的家人亦染疫。衞生防護中心說，涉事K房在該群組離開後，仍有其他顧客使用。



卡拉OK麻將館夜店須關門



行政會議昨早召開緊急會議，港府下午刊憲修訂《預防及控制疾病規例》，新增六類場所納入規管範圍，包括勒令卡拉OK、麻將天九耍樂處所及夜店或夜總會關閉，由昨日傍晚六時起生效，為期十四日。因應新規例，Red MR共四間分店，和Neway及CEO全線分店停業至四月十四日；盲人輔導會兩間按摩保健中心亦即時暫停服務。



限聚令忽然殺到，有麻將館急急關門。油麻地雞記麻將館負責人林先生批評政府倉卒刊憲，要在半小時內清場，客人大怒：「我都未打完鋪牌！」受閉館影響，林稱有五十多員工要停薪留職，預料每日損失約十五萬元收入，每月又淨蝕舖租三十萬元，他要求政府盡早公佈賠償方案。亦有美容院表示，疫情後，美容客已大減，現在政府又限制美容院營運，收入大減，或被迫結業。



對於刊憲及實施法例只相差四分鐘，倉卒行事，食衞局局長陳肇始解釋，各部門同事已盡力加緊修例工作，並對外發佈消息，「都唔好意思，時間上係好急，但差唔多所有工作都係同步進行」，承諾在法例生效初期，執法人員會先作勸喻。



陳肇始：執法初期多勸喻



行政會議成員湯家驊說，政府上周以牌照分類限制場所營業並不恰當，應以營運模式和風險分類，並要作最壞打算，如關閉美容和按摩院等涉及肢體接觸的高風險場所，或採取更嚴肅的限制措施。