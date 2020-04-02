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﻿客人無戴罩累美容師 美容按摩店須遵三守則

2020-04-02 列印
　　疫情入侵部份美容院，在尖沙咀iSQUARE的Reenex，有職員及客戶確診。該職員在上月二十五日為一名確診患者提供臉部美容療程，職員過程中有戴口罩，但客人沒有。衞生防護中心表示，職員與顧客近距離接觸，或因而染疫，故美容院屬高危場所。Reenex即時關閉iSQUARE及北京道分店，並徹底消毒，員工隔離十四天，而品牌旗下所有中心亦會徹底清潔。

　　港府昨午刊憲規管美容院、會址及按摩院，要求符合三大守則，包括在可行情況下佩戴口罩、為客人量度體溫及提供消毒潔手液，才可繼續營業。新措施昨日起生效至本月十五日。

　　香港美容業總會創會主席葉世雄對本報說，政府公佈消息時，一度引起同業恐慌，有美容業東主質疑自己是否踩界犯法，促政府與業界加強溝通，令業界能及早配合。葉稱，早在政府刊憲三大守則前，業界已有加強衞生措施，如使用一次性牀墊、面巾等，又會分散顧客的預約時間，盡量降低中招風險。
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