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【食得啱，濕疹有得救！】6大營養素幫助紓緩濕疹發作

2020-04-02 列印
【食得啱，濕疹有得救！】6大營養素幫助紓緩濕疹發作
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　　天氣潮濕，濕疹問題又再爆發，調節飲食，不是指胡亂戒口。否則有機會導致營養不良，損害免疫系統，令濕疹問題更加嚴重。詳情：https://bit.ly/33ZKv1v
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