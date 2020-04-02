被確診者抱過40日大男嬰慘染疫

本港新增五十一宗新冠肺炎確診個案，包括一名四十日大男嬰，為本港最年輕患者，疑在滿月宴時被確診者抱過而染疫。當局指稱，年輕人或無病徵，呼籲少探望及接觸嬰兒、老人及長期病患者。另有一名的士司機及一名曾到薄扶林健身的人士確診，當局對他們的感染源頭未有頭緒。



本港再多五十一人染疫，累計至七百六十五宗，當中三十四人有外遊紀錄，包括十三名留學生、國泰空中服務員、飛機師、家傭，以及曾赴南美旅遊一個月、懷孕二十一周的孕婦。本地個案方面，一名四十日大男嬰染疫，他沒有外遊，在上月二十日滿月宴中，曾被一名酒吧群組確診的女患者抱過，或因此受感染，而男嬰的父母對病毒均呈陰性。



父母否認男嬰曾接觸確診者



男嬰前日起咳嗽及發燒，其父母帶兒子到寶血醫院要求檢測，結果呈陽性。父母非常擔心，再帶男嬰到伊院急症室求診，當時男嬰發燒至三十八度，肺部無花，脊髓及血液亦正常，男嬰情況穩定，院方處方液體蛋白酶抑制劑，以控制體內病毒。醫管局總行政經理劉家獻強調，衞生署專家組有制定治療兒童劑量指引，指服用液體蛋白酶抑制劑或出現作嘔、肚屙或影響肝功能等副作用。



寶血醫院行政經理黃顯齊表示，男嬰父母在該院求診時，曾四度否認男嬰有接觸過確診者，但需由防護中心調查該父母有否隱瞞接觸史。



本港新增最少兩宗未知感染源頭的本地個案，包括一名的士司機，患者報稱未曾接載乘客到醫院、酒店或機場等地，以及一名常到薄扶林健身的人士。另外再有到過尖沙咀酒吧All Night Long的顧客確診，亦有新確診者曾到位於中環及蘭桂坊的兩間酒吧消遣，但不涉早前爆疫的四間酒吧。



