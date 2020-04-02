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灣仔益誠大廈疑藏傳播鏈

2020-04-02 列印
　　社區存在新冠病毒傳播鏈。灣仔駱克道益誠大廈三樓兩戶住客先後確診，最先的確診者，是蘭桂坊酒吧群組其中一人，第二名患者是其緊密接觸者，而最新一名確診者是其鄰居，任職私人司機。衞生防護中心指，涉事單位屬套房，有獨立廁所，通常喉管傳播是直向式樓上樓下感染，兩名患者互不相識，可能是在升降機等公共地方感染。她稱，會向同層住客派發深喉唾液樣本瓶。

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