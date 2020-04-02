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亞博館接收有病徵家居檢疫者

2020-04-02 列印
　　醫管局表示，由於機場抵港人數陸續減少，亞博館已接收部份有病徵且情況穩定的家居檢疫人士作檢測，取代以往將懷疑個案直接送院隔離，以減輕第一線隔離的壓力，但強調急症室仍會接收家居檢疫人士。亞博館至上月二十日，作為臨時檢測中心至今，其為六百九十八人檢測，其中四十二人確診。另外，截至昨午三時，有四名確診病人正等候送院。

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