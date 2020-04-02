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澳三月賭收跌八成旅客每天不足百人

2020-04-02 列印
　　澳門受疫情影響，三月份博彩收入約五十二億六千萬元（澳門元‧下同），按年大跌近八成，連續六個月下跌，而今年首季累計賭收按年則跌六成。

　　澳門政府早前調低今年博彩收入預測，由原本估計二千六百億元，大幅削減一半至最新預期一千三百億元。

　　澳門旅遊業議會會長胡景光對本報說，對三月賭收大跌八成的數字並不訝異，因應香港及廣東省實施入境後須隔離十四日的規定，現在澳門的旅客跌至每天不足一百人，較上月初期仍有六千至七千人相差甚遠，嚴重打擊旅遊業，胡景光更預料澳門的全年旅客數字將會下跌一半。

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