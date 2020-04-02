七匪禁錮迫拍裸照少年被勒索四萬元

新冠肺炎疫情全球大流行，部份在外地旅遊的香港人，被困異域，向港府求援。最新一例，是在秘魯自由行的港人和在當地的兩個旅行團，公開求助，港府正計劃安排飛機，讓他們自費返回。雖說這批港人的境況可憐，但在全球疫情大爆發之後，他們依然心口掛個勇字，冒險外遊，不啻為公眾的反面教材。 香港人在外遇事，被迫滯留，境況值得同情，而港府安排返回飛機服務，是應有之義，但相關滯留外地的港人，應對個人的行為付上最大的責任。故此，自費乘機返回，安排合理。 新冠肺炎疫情早在今年一月出現，發展至三月，全球多國爆發疫情，且有一發不可收拾之勢，在當時打算外遊者，最理性選擇，是即時取消行程，既保障自己人身安全，...

2020-04-02