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七匪禁錮迫拍裸照少年被勒索四萬元

2020-04-02 列印
　　元朗發生類似南韓「N號房」孌童事件。一名十五歲少年，報案指墮搵筍工陷阱，誤信一名相識不久友人，以為替其用提款卡撳機數千元，便可獲二至三百元報酬。上周六凌晨事主跟對方及其兩友人搭的士抵南生圍偏僻地方時，再有四名男女駕乘私家車抵達，七男女歹徒藉詞事主欠他們朋友金錢，禁錮及掠去事主手機、身份證，再以煙蒂灼其胸部，威逼拍下祼照後，逼其簽下四萬元欠單，禁錮兩個多小時後釋放。

　　事主赤祼上身跑個多小時出馬路，截的士回家後報案。警方調查後，前日搜查多處地點共拘捕五男兩女（十四至三十歲），當中一人為學生，他們涉嫌非法禁錮、傷人及盜竊，案件警方仍調查中。

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