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日報新聞 > 港聞

美股中段跌777點

2020-04-02 列印
　　特朗普警告疫情下未來兩周會十分痛苦，美股開市大跌，至中段杜指報二一一三九點，跌七百七十七點；納指則報七四四六點，跌二百五十三點。滙控見三十九點零九港元，跌零點八六港元；騰訊則見三百六十八點一一港元，跌六點二九港元。
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