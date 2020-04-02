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強調外防輸入內防反彈 習近平：避免聚眾活動

2020-04-02 列印
　　正在浙江杭州考察的國家主席習近平強調，境外疫情正在加劇蔓延，必須牢牢堅持外防輸入、內防反彈，尤其要加大對無症狀感染者管理工作力度；他又認為不要進行過多的聚集活動，「大家想看電影，就看網上的吧。」他指要在嚴格做好疫情防控工作的前提下，有力有序推動復工復產。

　　內地新冠肺炎昨日新增三十六宗確診，當中只有廣東一宗本土病例，累計八萬二千六百九十一宗，三千三百二十一人死亡。內地昨日起公佈無症狀感染者情況，首日公佈有一百三十宗。此外，外交部表示，中央今日起增加臨時航班前往英國，接載中國留學生回國。

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