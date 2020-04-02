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巡查「四季常餐」 警指接投訴無拉人

2020-04-02 列印
　　防疫措施規管食肆營運，由壹傳媒創辦人黎智英次子經營的茶餐廳「四季常餐」，前日有警員到場調查，更用尺量度餐桌座位距離。警方指前日下午約一時接獲報案，指食肆內的餐桌分隔距離不足一點五米，警員到場調查證實不符相關要求，亦有餐桌超過四名食客，已提醒食店負責人須確保符合要求，餐廳已即時糾正。

　　期間警員核對現場顧客身份證，未有發現違反強制家居檢疫的人。有關案件列作「投訴」，無人被捕。該店昨如常營業，未見有警員到場調查，午飯時間門外有人排隊等候。

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