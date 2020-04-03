﻿當局研進一步規管美容院 兩日三美容師確診

人多聚集處所，變病毒溫牀。港府未立法規管卡拉OK營運期之前，K場爆出新冠肺炎確診群組，導致當局急急立例要求關閉兩周。受規限下營運的美容院，昨天再多兩名美容師染疫，有關美容院的新症增至四宗。衞生防護中心呼籲市民押後甚至取消美容療程，及按摩等服務。食衞局稱，有需要時會作進一步規管。



本港昨天新增三十七宗確診病例，累計八百零二宗，其中三十宗有外遊紀錄，包括十七名留學生及一名曾赴瑞典一個月的兩歲嬰兒。一名曾赴歐洲的六十四歲女子亦確診，她上月三十日因嘔吐，曾入浸會醫院留醫十多小時，當局正追蹤同房的病人。另一名曾赴英國倫敦的屯門醫院內科護士初步確診，患者返港後沒有上班。



新症37宗 累計802個案



本地感染個案方面，一名三十三歲女美容師染疫，她在銅鑼灣美容院New Beauty工作，上月二十五日最後上班，當日發燒。她做美容時有戴口罩，但客人未必有戴，暫時未知其感染源頭。另有一名在美容院Reenex旺角分店的美容師確診，她是前日同公司確診美容師的同事，雖然在工作上沒有接觸，但兩人上月底曾一同滑水、行山及食飯，亦曾光顧油麻地及銅鑼灣的酒吧，相信因而受感染。



前天港府刊憲規管美容院、會所及按摩院，要求工作人員戴口罩、為客人量體溫及提供消毒潔手液等，就可以繼續營業，未有如卡拉OK、麻將館、夜總會等夜店須即時關閉兩周，但有美容行業旋即出現疫情，食衞局副秘書長陳偉基表示，美容院確診個案是在立例後才出現，當時不關閉美容院，是為取得平衡，避免影響市民生活，但強調如有需要會進一步作出規管。對於美容行業批評政府公佈規管美容業的過程引起混亂，陳偉基就發佈信息混亂及刊憲較急致歉。



涉健身室感染添一宗



此外，另有一名患者未知病源，他在潛伏期間曾到過多間位於油麻地、銅鑼灣等地的酒吧。黃竹坑健身中心gym45一名女教練的丈夫確診，該女教練的學員早前確診，其丈夫曾到過有關健身室，卻未見過該確診學員。女教練已送入檢疫中心，衞生防護中心懷疑她亦受感染。