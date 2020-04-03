大量定單取消進出口業叫苦 林健鋒促金管局指示准還息不還本

疫情下，各行各業大受衝擊。商界立法會議員林健鋒聯同出口貿易、製造業代表昨午與特首會面，指業內定單被大量取消，要求金管局指示銀行，讓所有中小企貸款可以還息不還本最少六個月。特首林鄭月娥表示，她會親自與金管局商討紓緩借貸壓力的問題。



自由黨立法會議員鍾國斌說，進出口業面對的困境，「大鑊過零售業十倍」，促金管局放寬銀行借貸比率。商界立法會議員林健鋒聯同出口貿易、製造業代表昨午與特首會面，指業內定單被大量取消，要求金管局指示銀行，讓所有中小企貸款可以還息不還本最少六個月。香港工業總會代表葉中賢則指，廠商面對資金鏈斷裂的問題，促請政府推出百分百擔保二百萬元低息貸款。



香港活動策劃、展覽及舞台製作業聯合總會代表召集人鄧芷薇表示，上半年原是會展業生意高峰，但疫情下多個演唱會、展覽及會議取消或延期，令行業損失近二百億元生意，部份公司更連續大半年持續「零」收入，恐現倒閉潮，促請政府在第二輪抗疫基金為業界提供最少八個月租金補貼。而寵物業界工會指業界收入平均下跌三至七成，寵物培訓、保母及酒店業務更暴跌九成，要求政府向每間實體店提供八萬元資助。



林鄭月娥昨日在社交網站表示，上周五公佈啟動等二輪抗疫基金後，已陸續與業界見面，均反映希望獲得政府的支援。她再次呼籲地產商和商舖業主，幫商戶「撐得過」、令香港「撐得過」，又指會親自與金管局商討紓緩借貸壓力的問題。據悉，她日內會主持會議，整合不同界別受疫情影響的訴求，以分配第二輪不會少於三百億元的防疫抗疫基金。



