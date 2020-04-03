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洲際酒店關閉裝修 遣散300員工

2020-04-03 列印
　　尖沙嘴香港洲際酒店將於本月二十日關閉，作內部裝修，預計二○二二年重新開業，其間酒店內的中菜餐廳欣圖軒繼續開放。據悉，集團將遣散全部員工，估計約三百人。

　　有員工透露，酒店高層早前表示會暫停餐飲服務六個月，暫停客房服務十八個月，裝修期間不會裁員。但管理層昨天舉行員工大會時形容，由於裝修期達三十個月，長過預期，因此要將所有員工遣散，涉約三百人。

　　洲際酒店回覆查詢時，並無透露裁員安排，但強調酒店會為員工提供協助，盡可能安排他們在集團旗下其他酒店工作。當酒店重開時，會優先考慮他們重新加入。

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