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全球感染將破百萬 美首宗半歲嬰病亡

2020-04-03 列印
■特朗普指暫無意在全國實施居家令。
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　　全球新冠肺炎累計九十五萬人感染，世衞預料感染人數未來幾日會突破一百萬，五萬人死亡。疫情最嚴重的美國共有二十一萬多宗病例，並首次有六個月大嬰兒死亡，可能是全球最年輕死亡個案。

　　美國單日新增二萬六千六百三十三人確診，總統特朗普指正考慮取消國內疫情重災區的內陸航班，暫無意在全國實施居家令。外電報道指，聯邦應急管理局已要求準備十萬個屍體袋，美國疾控中心可能改變指引，建議國民戴口罩。而目前停泊在關島的航空母艦「羅斯福號」爆發疫情，至少九十三名船員確診，四千名船員中已安排一千人上岸隔離。

　　歐洲累計超過五十萬確診，意大利及西班牙的確診人數分別達十一萬宗，意大利的死亡病例突破一萬三千宗屬全球最多。



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