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近70滯留秘魯港人 周五乘包機經英返港

2020-04-03 列印
　　近七十名滯留秘魯港人會在當地時間星期五，在首都利馬乘坐港府的專機前往英國倫敦，再轉乘已預留機位的航班回港。當中有三十多人滯留距離利馬逾一千公里的庫斯科，他們要乘坐由中國大使館安排的內陸機往利馬。

　　此外，協助滯留港人的立法會議員譚文豪表示，一名持南非護照的香港永久居民滯留北部曼科拉，她須要自行聯絡當地旅行社，安排交通到利馬，而她只獲南非使領館發出證明，但許可證上沒有航班資料，擔心她遭軍隊截查時會遇上問題；另亦有港人身處的酒店被封鎖，未能回港。

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