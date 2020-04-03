  • 2020年4月4日 星期六
  • 20º
  • 91%
熱門： 新冠肺炎港鐵腳板仲裁群組DSE

日報新聞 > 港聞

議員尋疑似墜機現場 檢碎片稱充斥電油味

2020-04-03 列印
議員尋疑似墜機現場 檢碎片稱充斥電油味
Previous Next

　　駐港解放軍一架直升機本周一在大欖郊野公園一帶進行訓練時墜毀，至今仍未有公佈事故原因及有否解放軍傷亡。有立法會議員在其facebook發佈短片，指昨早尋獲懷疑直升機失事的地點，位置距離損毀電塔西南面約一百米一處樹林，發現地下有一張寫有簡體字的格仔紙，泥土上有疑為直升機儀錶板的碎片，以及一個寫有簡體字的綠色袋。樹林有一條懷疑斷了的金屬，同時草叢有懷疑電線及充斥電油味，但樹林未見焚燒痕跡。據悉，失事為駐港解放軍部隊一架直九武裝直升機，議員希望駐軍能公佈事故有否解放軍傷亡。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd