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港台問世衞會否接納台灣　邱騰華：違「一中」原則

2020-04-03 列印
　　香港電台英文台節目《The Pulse》早前視像訪問世衛助理總幹事艾爾沃德，問及世衞會否重新考慮台灣的成員資格，對方表示聽不到問題，對話連線更中斷。商經局局長邱騰華認為該節目有違「一個中國」原則，及《香港電台約章》中訂明的目的和使命，廣播處長須負責。商經局發言人指世衛成員國均以主權國家為單位，香港電台必須有正確認識。

　　港台發言人指該集節目提及台灣時只以「地方」來形容，沒有任何取態，並無違反「一國兩制」及《約章》。

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