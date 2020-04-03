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幼兒疫情下常困家中　九成家長憂影響成長

2020-04-03 列印
　　疫情下學童因長期停課被迫滯留家中。香港保護兒童會訪問四百四十九名育有三歲或以下幼兒的家長，逾九成受訪家長擔心幼兒在疫情下長期留在家中，會影響他們成長，並有六成家長察覺子女的情緒變差。另外，幼兒使用電子屏幕的時間較疫情前增加，其中在兩至三歲幼兒裏，有三成七的主要活動為使用電子屏幕。

　　該會服務總監麥鏡英提醒家長，應參考世衛指引，避免讓兩歲以下的嬰兒接觸電子屏幕，而兩至四歲的小童每日不應使用電子屏幕超過一小時。

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