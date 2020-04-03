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美股中段升381點

2020-04-03 列印
　　美國周四股市中段向好，杜指報二一三二四點，升三百八十一點；納指則報七四九一點，升一百三十點。

  滙控美國預託證券價格見三十八點一一港元，跌零點七九港元；騰訊則見三百七十六點三六港元，跌三點四四港元。紐約期金報每盎司一千六百二十九點六美元，升三十八點二美元；紐約期油則報每桶二十五點一八美元，升四點八七美元。
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