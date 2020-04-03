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日大學線上畢業禮 機器人代領證書

2020-04-03 列印
■學生遠端操控「newme」接下證書，機械人頭部為熒幕，顯示該學生頭像。
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　　日本新冠肺炎疫情持續，接連多所學校取消畢業禮。但知名管理學家大前研一經營並兼任校長的BBT大學，於上月底舉行一場「線上畢業典禮」，即是以機械人配合視像技術，代替學生進行撥穗儀式。不過網民對此反應是「成件事好錯」，笑言有喪禮感覺。

  newme機械人原本是為身體不便者提供「遠端旅遊」而設計。但這次典禮過程中，司儀唱名後，學生就遠端操控「newme」去接下證書，機械人頭部是熒幕，顯示該學生頭像。BBT大學經營學院國際經營學系系主任谷中修吾認為，此次措施能成為其他教育機構的參考。但網民就不太接受，笑言「不如燒俾人啦」、亦有人覺得是「靈異事件」。

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