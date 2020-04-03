抗疫發揮互助精神 醫患互信助乙肝治療

近月新型冠狀肺炎肆虐香港，對社會打擊極重，弱勢社群面對的困難更大，各個志願團體以不同的方法協助他們對抗疫情。我從70年代便在香港大學內科學系工作，從事乙肝治療的研究，和乙肝對戰了數十年，至今仍在公立醫院工作，並在大學培育新一代接班人。一向的我都只是埋頭苦幹在辦公室做研究、教書及為病人診症，今次都可算是奉上我的第一次，以義工身份隨同「防疫小組」走訪多區，派發口罩予露宿者、少數族裔、獨居老人以及劏房住戶，並教授他們防疫知識。今次的參與不單是關心受訪者的身體，更是關心他們的「心」。眼見他們感激的眼神，縱使放工後拖着疲倦的身軀也不覺累，亦勾起我立志成為醫生的初衷。



做好病人本份依時服藥



所謂醫者父母心，我和所有醫生在這抗疫期間都會堅守崗位，為病人診症，設定最適合的治療方案；至於病人要做的，就是信任醫生，依照醫生的指示服藥。這種互相信任的醫患關係，對治療有很大幫助。乙肝病人經常會問：藥物一定要日日食嗎？乙型肝炎是不能斷尾的長期慢性疾病，只有依時服藥才能有效控制病情，我見過有乙肝患者自行停藥，結果乙肝病毒數量短時間內劇增以致病情惡化，最嚴重的甚至可以致死。



出現副作用可轉藥



現時最常處方的乙肝口服藥物有兩種，其中富馬酸替諾福韋二吡呋酯（Tenofovir Disoproxil Fumarate,TDF）藥效不錯但有機會出現副作用，包括腎功能下降和增加骨質流失；另一種更先進的藥物磷丙替諾福韋（Tenofovir Alafenamide,TAF）出現抗藥性和副作用的機會甚低。對於我的新症乙肝病人，特別是年紀大、身材肥胖、患有長期慢性疾病的，我都會處方TAF。至於舊症並已處方TDF的乙肝患者，會定期為他們檢驗腎功能如磷指數、蛋白尿等；患者亦記住要自行向醫生提出檢驗骨質密度，若發現腎功能下降或骨質流失加快等副作用，便要盡快轉用TAF。乙肝患者須謹記，在對抗疫症之餘，亦不應忘記做好病人的本份，依時服藥，與醫生攜手戰勝病毒。







乙肝病人覆診 必問5個問題



1.醫生個腎功能係咪差咗呀？聽講有隻乙肝藥長期食會傷腎，我會唔會受影響？



2.聽講年紀越大腎功能會越衰退，如果個腎再差啲會唔會變咗要食腎藥/洗腎？



3.年紀大、骨頭脆，長期食呢隻乙肝藥會令我骨質變差嗎？



4.咁我磷嘅指數有無變差？



5.係咪有其他嘅乙肝藥，可以無呢啲副作用？