疫市發圍 超市生意不跌反升 日式雜貨擴充 殺入中環租巨舖

疫情下，零售業步入寒冬，但也有突圍而出的例子。日本大型連鎖雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）傳出逆市擴張的消息，第五間分店選址在中環皇后大道中一百號約兩萬方呎巨舖。記者昨天到DONKI尖沙咀美麗華分店了解，顧客人流不絕，有「日本控」大呻疫情下不能遊日，唯有選購日本鮮活及雜貨解鄉愁。有學者表示，港人一向鍾情外國高品質食品或日常用品，大型日式雜貨舖在疫市下擴張，印證市場有穩定的需求。



為防染疫，市民遵守呼籲避免社交聚餐，更多留在家中煮飯仔，令鮮活供應需求成為「逆市奇葩」。據最新零售數據，當大部份商品銷售錄得嚴重跌幅，如珠寶鐘錶暴跌近八成、服飾鞋履慘跌逾七成，唯獨超市貨品及鮮菜鮮肉保持正面增長，逆市攀升一至兩成。



近日市場傳出消息，主打日式雜貨及食品的驚安之殿堂（簡稱DONKI），將接替東方表行，租用中環皇后大道中一百號約兩萬方呎巨舖，打算在港開設第五間分店，逆市突圍。



「日本控」掃貨當外遊



本報記者昨日到尖沙咀美麗華廣場二期地庫的分店視察，儘管未見肩摩踵接情況，人流仍絡繹不絕，顧客在貨品多而通道狹小的店內來來往往，挑選貨品，並陸續走到收銀櫃枱排隊結帳。居住在旺角的市民曾女士對記者說，疫情下「去唔到日本嘛」，所以特意來到DONKI，花近三百元購買北海道盛產鮮活等，以紓解對日貨的渴求；另外，顧客梁小姐平均每次在DONKI消費五百至千元不等，她以杯麵作比喻，坦言「選擇多、平啲！」



驚安之殿堂傳另開三店



除了尖沙咀的第一間店舖，荃灣西海之戀去年年底亦開了旗艦店，有傳其餘分店最快今年內登陸銅鑼灣及將軍澳南。驚安之殿堂從日本空運的新鮮蔬菜、肉類、刺身海產、零食、藥妝品日常用品等，並佈滿過萬方呎店內，帶給顧客亂中有序的購物體驗。顧客KY昨日途經DONKI進內消費，主要惠顧日本拉麵、雪糕和烤蕃薯等，她稱：「喺入面好容易盪失路，佈局好似要人行晒啲攤檔咁。」就DONKI逆市擴張的消息，本報曾查詢現時兩間分店的人流、暢銷商品及顧客比例等，公關部職員稱暫時未能提供有關資料。



中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，面對本地舖租高昂且超市業的營運利潤較低，外國企業一般較難打入本地市場，但他相信疫情始終會過去，而超市商品在疫症或經濟低潮時，需求跌幅有限，加上香港人「有錢咗」，對高品質食品和商品的需求仍在，所以特色超市仍可逆市發圍。