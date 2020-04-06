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憂內地復工復產爆疫 袁國勇：港防控須變

2020-04-06 列印
　　廣東省前日出現五宗本地個案，屬境外輸入病例。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，內地復工復產，或出現新一波疫情，並影響香港，故本港的防控措施要相應改變。

　　袁認為，一波波疫情會持續下去，直至有效疫苗出現，或者群體六至八成人有免疫抗體，才會停止。本港應視乎內地情況，決定是否增加或減少關口限制措施等。

　　就他批評部份官員「唔見棺材唔流眼淚」，袁承認用詞太激烈而致歉，強調自己因緊張疫情才這樣說。但他對本港疫情發展仍不感樂觀，直指市民防疫意識減弱，近日愈來愈多人外出時不戴口罩，加上本港對輕症患者測試不足，和確診患者測試時間長，故未能迅速截斷傳播鏈。

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