憂內地復工復產爆疫 袁國勇：港防控須變

袁認為，一波波疫情會持續下去，直至有效疫苗出現，或者群體六至八成人有免疫抗體，才會停止。本港應視乎內地情況，決定是否增加或減少關口限制措施等。
就他批評部份官員「唔見棺材唔流眼淚」，袁承認用詞太激烈而致歉，強調自己因緊張疫情才這樣說。但他對本港疫情發展仍不感樂觀，直指市民防疫意識減弱，近日愈來愈多人外出時不戴口罩，加上本港對輕症患者測試不足，和確診患者測試時間長，故未能迅速截斷傳播鏈。
疫情下，零售業步入寒冬，但也有突圍而出的例子。日本大型連鎖雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）傳出逆市擴張的消息，第五間分店選址在中環皇后大道中一百號約兩萬方呎巨舖。記者昨天到DONKI尖沙...
2020-04-06
內地維權律師王全璋（圖）昨日刑滿出獄，由於疫情期間王全璋出獄後需要至戶籍登記地濟南，接受十四天的隔離。而太太李文足昨日在社交網站帖文指，他目前身處山東濟南的住所。她質疑當局的隔離措施是「變相軟禁」的藉...
2020-04-06
美國總統特朗普直接敦促國民服食用來治療瘧疾的藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）對付新冠肺炎病毒，引起各方爭議。特朗普周六更揚言，他可能會親自試食這種藥，並鼓勵其他人在醫生批准下照做。 「羥氯奎寧」能否預防新冠肺炎，目前仍在研究及試驗當中，未有結果，但特朗普已急不及待推介及對這種藥感到樂觀。他表示：「我可能會服食。我要問一問醫生，但我可能會服食。」 歐盟委員會日前表示，至今未能證明「羥氯奎寧」能有效對抗新冠肺炎。美國食物及藥物管理局早前則批准醫生，緊急使用這種藥物替已入院的新冠肺炎病人治療。 特朗普沒有解釋為何自己身體健康，仍要去服藥。他又指，聯邦政府現...
2020-04-06
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價承接個案，美聯高級分區營業經理劉寶琪表示，馬灣珀麗灣31座高層F室，面積575方呎，兩房間隔，望海景，原叫價710萬，議價後以698萬成交，呎價12139元，據悉...
2020-04-03
新冠肺炎疫情持續蔓延，全球確診人數突破百萬，加上美國就業數據差勁，拖累美股杜指上周五回吐360點。市場人士認為，雖然經濟轉趨下行，但在財政政策陸續出台支持下，相信港股市況將反覆上落，投資者觀望氣氛濃厚...
2020-04-06
新冠肺炎疫情重挫球會收入，利物浦上季賺大錢，周六仍宣佈將部份員工列作臨時失業狀態，可見經營環境嚴峻。不過，此舉無疑有違同舟共濟的會訓，會方難免惹來不少名宿批評。 紅軍周六發出聲明，宣佈安排部份後勤員工列為臨時失業狀態和被逼休假，但強調會向他們支付全額薪金，據報約二百人受影響。在當地政策下，臨時失業狀態的員工可從政府獲得八成工資補償，其餘兩成就由球會負責。 上季稅前狂賺四億 今年二月，利物浦才公佈上季稅前純利高達四千二百萬鎊（約四億港元），現仍要出此下策足證經營前景暗淡，同時惹來不少抨擊。名宿加歷查直言︰「此舉會令紅軍失去外界的尊重和支持。」另一舊將夏文附和︰「這與利物浦一直...
2020-04-06
繼iPad Pro後，Apple又為MacBook Air帶來新成員，新版13吋不但升級至第10代Intel Core處理器，儲存容量亦增至256GB起跳，還移植了去年底首見於16吋MacBook P...
2020-04-06
前藝人戴志偉轉行做保險從業員，早前被傳媒踢爆背妻偷食，與年輕女同事十指緊扣行沙灘，更不時前後腳開餐。傳媒記者昨日在戴志偉住所外守候，等待訪問他對有關事件的回應。未有戴口罩的戴志偉面對傳媒時就大發雷霆，...
2020-04-06
當多個行業大呻生意難做之際，部份行業的銷售切合消費者需求，反過來在「疫」市中擴充；亦有行業改變策略，殺出一條血路。依然身陷險境的行業，只要靈活變通，也一樣可絕處逢生。 疫情下，保持社交距離，盡量留在家中，改變了人們的消費模式。如果並非必要的物品，很少人會親身去賣，故此食品、日用品銷售在疫情中仍然一枝獨秀。最新的零售數據顯示，即使整體零售額下跌，但超市貨品和鮮活市場銷量不跌反升一兩成；此外，有日本特色雜貨店在逆市中擴張。亦有貨Van App變陣，提供代購服務，顧客上網落單，貨Van代為搜羅貨品，送到上門。 近日食肆興起外賣潮，不論茶餐廳、酒樓以至米芝蓮名店，紛紛推出外賣套餐，...
2020-04-06
近期很多地方的賽馬運動都因新冠肺炎疫情而暫停，亦因一些政府頒佈了「居家令」，不少賽馬人士均要留在家中。既然不能上班，又不能出外購物消費，究竟如何靈活運用一日二十四小時？ 在澳洲，騎師如祈普敦、麥維凱、麥道朗及貝湯美等便發起了「剃頭挑戰」，為一些因疫情而受影響的人打氣。英國冠軍見習騎師范奕倫則在網上發佈了一條「樓梯挑戰」的片段，更得到超過三千人的讚好。臨危受命來港客串的法國騎師賀銘年則在檢疫期間上傳了在家中健身的影片，吸引不少本地馬迷欣賞。 除了騎師之外，賽馬業界人士也舉行不少「挑戰」，其中一個較為有趣的就是要在自己的社交平台上發佈一張自己有關賽馬的相片，但不能加上任何標題及...
2020-04-06