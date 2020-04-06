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陳智思：港府可下令商店停業抗疫

2020-04-06 列印
　　疫情持續，行政會議召集人陳智思表示，政府仍然可以加大防疫措施的力度，包括限制餐廳只准做外賣生意，或者下令所有非必要業務的商店暫停營業數星期等，令市民大部份時間留在家中，避免出外聚會。他指，有關做法會造成經濟損失，亦會散播恐慌，但認為若有需要，就有必要推出有關措施。陳智思表示，社會批評政府的防疫措施可以做得更多，但政府需要面對行政困難，亦要考慮措施帶來的經濟損失。

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