陳智思：港府可下令商店停業抗疫

近期很多地方的賽馬運動都因新冠肺炎疫情而暫停，亦因一些政府頒佈了「居家令」，不少賽馬人士均要留在家中。既然不能上班，又不能出外購物消費，究竟如何靈活運用一日二十四小時？ 在澳洲，騎師如祈普敦、麥維凱、麥道朗及貝湯美等便發起了「剃頭挑戰」，為一些因疫情而受影響的人打氣。英國冠軍見習騎師范奕倫則在網上發佈了一條「樓梯挑戰」的片段，更得到超過三千人的讚好。臨危受命來港客串的法國騎師賀銘年則在檢疫期間上傳了在家中健身的影片，吸引不少本地馬迷欣賞。 除了騎師之外，賽馬業界人士也舉行不少「挑戰」，其中一個較為有趣的就是要在自己的社交平台上發佈一張自己有關賽馬的相片，但不能加上任何標題及...

2020-04-06