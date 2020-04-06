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警方向外傭派單張提醒聚會勿超四人

2020-04-06 列印
　　警方昨日聯同特務警察及由十六名菲律賓籍家庭傭工組成的「中區滅罪大使」，在中環一帶宣傳政府禁止超過四人聚會的新規定。他們向外傭派發印有印尼語等的宣傳單張，提醒遵守規例的要求，違例者可被罰定額罰款二千元。截至前日凌晨零時，警方共處理五百七十一宗違反「禁聚令」的相關報告，作出四十八次口頭勸喻。衞生署、食環署等部門共巡查逾七千次，作出八百三十多次口頭勸喻，未有發出任何定額罰款。

　　另外，勞工及福利局局長羅致光昨在網誌，呼籲僱主給願意假日留家工作的外傭作出補償，但不應視為先例或常態。

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