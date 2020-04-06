  • 2020年4月6日 星期一
  • 17º
  • 96%
熱門： 新冠肺炎Yellow factory口罩限聚令綠置居

日報新聞 > 港聞

滯留秘魯港人返港　送亞博館病毒檢驗

2020-04-06 列印
　　接載六十五名滯留秘魯港人的航班，昨午四時許經英國倫敦抵港。這批秘魯返港人士先在指定地方完成簽發檢疫令手續，並戴上監察手帶，乘坐專車到亞博館進行病毒檢驗。衛生防護中心指由於掌握不到秘魯的監察數字，為穩陣起見作此安排。結果呈陰性者可回家或到指定地點繼續檢疫，結果呈陽性者就要送院治療，並了解其密切接觸者。

　　行政會議成員林正財昨早表示，政府計劃由這批秘魯返港人士開始，要求所有入境人士待檢測報告顯示對病毒呈陰性，才可開始居家檢疫，避免無徵狀人士在「空窗期」內感染他人。

　　另外，醫管局決定由亞博館集中為有病徵的入境人士檢測。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd