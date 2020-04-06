  • 2020年4月6日 星期一
  • 17º
  • 96%
熱門： 新冠肺炎Yellow factory口罩限聚令綠置居

日報新聞 > 港聞

內地新增30症粵五宗本地病例

2020-04-06 列印
　　內地新增三十宗確診新冠肺炎病例，其中五宗屬本土感染，全部來自廣東。全國現有本土病例降至七百宗以下。內地新增四十七宗無症狀感染病例，累計仍有逾一千名無症狀感染者接受醫學觀察。

　　國家衞健委表示，數據顯示救治效果明顯，強調要保持疫情防控力度，做好入境檢驗、轉運對接等工作，嚴防漏洞。此外，商務部強調，中國在做好國內疫情防控的基礎上，為有關國家和地區提供力所能及的支援和幫助，並無限制醫療物資出口。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd