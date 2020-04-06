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港澳線「金巴」 今凌晨起暫停運

2020-04-06 列印
　　因應新冠肺炎疫情，經營「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士公司日前決定，來往香港及澳門口岸的尾班車在昨晚八時開出，隨後會暫停所有港澳線的公共交通，直至另行通知。

　　香港、澳門及珠海三地政府同意，昨日起將旅客清關服務時間縮短至每日上午十時至晚上八時；私家車清關服務時間縮短至每日早上六時至晚上十時。貨物清關服務則維持二十四小時運作。

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