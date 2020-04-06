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電競業稱收入跌逾半 促政府支援

2020-04-06 列印
　　香港電競總會昨促請政府透過防疫抗疫基金，挽救瀕臨倒閉的電競行業商舖及失業員工。總會訪問二百四十名電競業界負責人，代表一百九十二間主要電競公司，大部份公司和電競業人士收入損失超過百分之五十，更有超過一半以上公司正面臨或在一個月內出現財政困難而倒閉危機。

　　政府積極推動電競發展，總會指整個行業涉及共一千多名從業員，大部份是年輕人。香港電競總會主席施前江表示：「整個行業大蕭條，儘管遊戲可在網上進行，但只有遊戲軟件開發商得益。」

　　電競總會希望政府為業界提供四項支援，包括向員工及電競選手提供臨時生活津貼；政府呼籲大業主減租，並寬減差餉地租；豁免電競業的能源開支為期半年，減低成本；提供一次性撥款，協助行業更新作業平台以在線上操作及進行比賽，讓業界有新營運模式。

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