  • 2020年4月6日 星期一
  • 17º
  • 96%
熱門： 新冠肺炎Yellow factory口罩限聚令綠置居

日報新聞 > 港聞

數碼港虛擬招聘 收逾九千履歷

2020-04-06 列印
■由左上角順時針方向起：眾安國際企業戰略合作負責人兼籌備組成員盧廷匡、數碼港公眾使命總監陳思源、匯立銀行行政總裁兼執行董事謝學海，以及GOGOVAN聯合創辦人兼行政總裁林凱源。
Previous Next

　　一連兩天的「數碼港虛擬互動招聘博覽」錄得近三千名求職者入場參與，總瀏覽量更達到近七萬三千次。求職者合共提交超過九千份履歷，申請近八百個職位。

　　數碼港指參與公司及職位空缺以至求職者人數均打破紀錄，反映疫情促使企業加快數碼轉型。數碼港會考慮明年實體及虛擬招聘博覽並行。有關業務拓展類別的工種最受求職者歡迎，收到的履歷申請佔總數六成。博覽首天請來包括GOGOVAN聯合創辦人兼行政總裁林凱源、匯立銀行行政總裁兼執行董事謝學海，及眾安國際企業戰略合作負責人盧廷匡，參與創科獨角獸職業論壇，提供投身創科行業及初創公司的貼士。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd