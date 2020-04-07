追究不派息 組聯盟擬興訟 滙控小股東 哭訴「等錢救命」

滙豐控股﹙0005﹚應英國監管部門呼籲，宣佈取消派發去年的第四次股息，並於今年底前暫停派息，此舉令不少小股東心碎，有小股東組成大聯盟，誓要追究到底，除要求滙豐以股代息之外，亦研究採取法律行動。有小股東聲淚俱下：「息又冇，股價又跌到咁低，我等住啲錢救命呀！」



滙豐小股東權益大聯盟昨午召開記者會，批評滙控違背派息的承諾，亦背離恒常的做法，影響股東的合理期望，亦嚴重違反市場經濟正常運作。他們促請滙豐保留以股代息，並表明或就取消派息一事採取法律行動，同時要求滙豐高層減薪，並停發董事袍金至少一年。



陸叔倡派紅股補償小股東



小股東黃女士哭訴︰「咁你唔派息，係咪應該要以股代息呀？連股又唔畀，息又唔畀，唉，簡直係晴天霹靂呀！」她批評滙豐不應叫HK Bank（香港銀行），應改叫UK Bank（英國銀行）。她徬徨地表示︰「我o依家都唔知點算啦，息又冇，（股）價又跌到咁低，我等住啲錢嚟救命呀！」另一小股東李女士透露「自製年金」購入滙控：「以為一個月可以收番萬零蚊，一年有十零萬，都OK啦，（股價）跌咗就跌咗啦，守番上去，但竟然估唔到滙豐好似個賊咁。」



股評人「陸叔」陳永陸對滙控不派息感到憤怒，形容英國監管機構只是勸喻停止派息，但滙豐董事局應按業績決定派息與否。他認為，滙豐應按承諾派發上年第四季的股息，亦可派紅股或以股代息，補償小股東。他亦建議港府以滙豐的發鈔銀行地位作條件，與之討論，證監會亦應介入事件。



青姐稱沽股當「懲罰」



曾因滙控○九年急挫至三十三元而落淚的股評人胡孟青認為，英國監管部門的呼籲，反映各行業將面臨重大危機，滙豐在事件中相當被動，需平衡社會責任及股東利益。若滙豐為派息，要大幅裁員及要求借款人提早還款，反問小股東：「過唔過意得去？」她呼籲小股東不要為一時之氣，浪費金錢和時間打官司，認為沽出持有的滙豐股份，就是對該行最好的「懲罰」。