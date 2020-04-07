梁振英：港銀行業不能由外人操控

滙豐銀行違反向股東派息的承諾，引來劣評如潮。全國政協副主席、前特首梁振英直言，本港銀行業不能由外人操控，指滙豐的主要利潤在香港、中國內地和其他亞洲市場，但卻聽命於英國政府，批某些英國人當香港人「無到」。他指，兩位滙控的香港人非執董應辭職，而在香港和內地的業務應杯葛滙豐，以表對該行停止派息的不滿。



梁振英亦不相信滙豐會回遷香港，而香港亦不應買下滙豐。他建議利用中國的龐大市場、結合香港的監管和人才，以疫後的振興經濟工作為切入點，在香港官民合辦一家以香港為總部的國際級銀行，並賦予發鈔權。



任志剛促滙豐總部遷冊回港



金管局前總裁任志剛昨天接受傳媒訪問時表示：「人哋投資咗喺你身上，你唔畀錢人，你唔派息，點會啱呢？」他不點名指，既然在海外註冊的銀行，其香港子公司「養起」母公司，總部好應該遷冊回香港。