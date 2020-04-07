﻿詠藜園首推外賣服務﻿﻿﻿生意回升成疫市奇葩

市民留家避疫，重創飲食業，尤其黃埔區食肆災情嚴重，因區內出現本港首宗新冠肺炎死亡個案，連著名食肆詠藜園的生意亦一度下跌九成，東主和員工為力挽狂瀾，首次推出外賣，近日生意走出谷底，回復收支平衡，更成為區內外賣成績最佳的食肆。東主感謝員工上下一心，令餐廳絕處逢生。



有七十三年歷史的詠藜園，九度獲米芝蓮推介，二○○○年起進駐黃埔美食坊。掌舵人楊太坦言，○三「沙士」對生意並無影響，去年社會事件亦只令生意下跌一成，但新冠疫情衝擊極大，形容是「從未經歷過的逆境」。



生意一度急挫九成



二月四日黃埔花園一名確診者離世，大多數居民足不出戶，詠藜園生意額由閒日每日八至九萬元，一度急跌至六千多元。楊太說：「員工不斷問我點算，我作為老闆，唔可以驚埋一份！」



楊太認為，當時區外人沒信心入黃埔消費，她決定集中做街坊生意，首次推出外賣服務。她先安撫三間店舖約九十名員工，強調盡量不裁員及減薪，即使員工放無薪假，亦可回來用膳。眼見其他餐廳減價招客，甚至推半價優惠，她堅持以高水準美食吸客，不盲目打折，並聯絡本地廠商設計專用外賣盒，首推外賣服務。因應疫情，她在餐單加上強肺、潤肺湯水，並增設外賣上門服務，方便顧客之餘，亦讓員工賺取外賣小費。



外賣上門服務推出後，反應熱烈。為應付急增的定單，楊太轉為外賣自取，並推出「星星卡」供客人儲積分，儲滿十個印花便可換領一百元堂食現金券，儲滿五十個可以參與家品抽獎，生意終有起色，近期每日生意額回升至四萬多元，成功回本。據區內地產界人士向她透露，詠藜園位居黃埔區外賣生意的第一位。



感謝員工甘苦與共



楊太感謝員工一直與她同甘共苦，其中三名放無薪假的員工願意回餐廳做義工，令她大為感動，「平時唔多覺眼嘅員工，都對公司好好」，直言餐廳成功有賴員工。楊太亦感謝顧客的支持，透露有熟客一周光顧五日。她指疫情過後，會維持外賣服務，「即使要請多兩個人」，也要回饋顧客的信任及支持！



