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米芝蓮食肆度身訂造到會拓商機

2020-04-07 列印
米芝蓮食肆度身訂造到會拓商機
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　　有米芝蓮星級西餐廳推出高級到會服務，在淡市中開拓高級食客市場。

　　位於尖沙咀的Épure及在中環的Arbor，分別獲米芝蓮一星及二星，近日推出為食客度身訂造的到會服務，每位收費逾二千元至三千多元，兩間高級餐廳的星級大廚Nicolas（圖左）及Eric（圖右）就會親到客人府上，烹煮高級精緻美味。客人事前可與大廚商討盛宴菜式，而每次到會安排另加六千元餐具及設備服務費。

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