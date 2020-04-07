米芝蓮食肆度身訂造到會拓商機

馬會牌照委員會昨午突然宣布，即時撤銷利敬國的騎師牌照，並指事件是涉及利敬國的個人行為，跟策騎表現及誠信無關，事件令不少馬圈中人大感詫異。亦因如此，昨晨仍有到場操馬的利敬國，其在香港的策騎事業暫告段落，日後是否有機會重臨是未知之數。 知情人士指，事件肇因是有人於日前晚間在其馬會宿舍內喝醉了酒，繼而與女友爭執兼講手，既驚動到馬會保安且鬧上警署，馬會遂有相關行動。 來自南非的利敬國由上季開始長駐香港上陣，首季贏三十一場頭馬，火速站穩陣腳，今季成績更上層樓已贏三十七場勝仗，本來居於騎師榜上的第五位。 由於利敬國已經無牌，明夜谷戰其座騎全須換人，分別是第一場「白鷺盛世」易配波健士、第...

2020-04-07