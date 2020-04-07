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警告疫情周內達高峰 美專家：如珍珠港911時刻

2020-04-07 列印
　　美國新冠肺炎昨日新增二萬五千多宗確診病例，累計三十三萬七千多宗，九千六百多人死亡。美國國家醫療總監亞當斯警告，這周內疫情將會達到高峰，形容有如珍珠港遇襲及911恐襲的時刻，是美國人一生中最艱難的日子。疫情重災區紐約州單日有五百九十四人死亡，較早一日的六百三十宗少，是過去一周內首次，同時新增住院人數下跌，出院人數亦大幅增加。總統特朗普形容，美國部份疫情重災區的數字開始緩和，是好的徵兆，有如見到隧道盡頭的曙光。但紐約州州長科莫指，說疫情頂峰已過，仍言之尚早。

　　此外，被撤職的航母羅斯福號艦長克羅澤證實感染。紐約布朗克斯動物園的四歲雌性馬來亞虎Nadia，亦告確診，相信是飼養員傳染。

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