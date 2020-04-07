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熱門： 林鄭加薪新冠肺炎限聚令日本

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日將公佈緊急狀態 限制公眾活動

2020-04-07 列印
　　日本近四千人確診新冠肺炎，逾九十人死亡。據悉，首相安倍晉三為了避免確診人數急增，導致國內醫療統崩潰，決定盡快公佈緊急狀態令，預計最快周三生效，並實施一個月，地點包括東京都、千葉、埼玉、神奈川、大阪府、兵庫和福岡縣。政府屆時將有更大權力限制民眾的活動，並關閉相關設施。

　　此外，中國昨天新增三十九宗確診，除了一宗來自深圳的本土個案外，全屬境外輸入，其中逾一半由俄羅斯輸入，黑龍江今日起關閉與俄羅斯接壤的陸路通道。

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