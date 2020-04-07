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直至另行通知 港延長「封關」

2020-04-07 列印
        政府昨晚宣佈，延長非港人海外抵港入境限制，所有從海外國家或地區乘搭飛機抵港，或在抵港前十四天曾經到過海外國家或地區的非香港居民，繼續不准入境，香港國際機場亦會繼續停止一切轉機服務，直至另行通告。所有從澳門和台灣入境人士，亦須繼續接受十四天強制檢疫。港府表示，由於過去兩個星期，約七成半確診個案曾於潛伏期身處外地，或者是他們的緊密接觸者，因此決定延長入境限制等安排。昨日經機場入境人次有八百一十三人，較上月二十四日措施實施前下跌近八成二，非香港居民只有七人。
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