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項明生拍片反駁「雙面人」論

2020-04-07 列印
■項明生在YouTube發影片，就梁彥宗對他的批評，作出反擊。
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　　一名滯留秘魯庫斯科的港人S小姐，批評被困旅舍的膳食惡劣，引來旅遊達人項明生形容她為「公主」，觸發項明生與多人在網上罵戰，並持續發酵。項於本周日在YouTube發影片，就國際關係學者沈旭暉創辦的GLO Travel和旅遊節目主持人梁彥宗對他的批評，作出反擊。

　　對GLO Travel批評他是「雙面人」，項明生反駁指，多年前他獲邀出席沈旭暉的婚禮，同場嘉賓有左有右，來自不同政治光譜，但現時不少人只分黃藍，不分黑白是非，令他大惑不解，慨歎或是自己與時代脫節。

　　就梁彥宗批評他指責S小姐選擇住在那間「爛鬼hostel」，項澄清自己從沒用「爛鬼」來形容，並強調自己十分熱愛背包遊，從來沒有「譏笑和侮辱」這種旅遊模式，望梁澄清及解釋。

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