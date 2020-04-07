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美股中段升1085點

2020-04-07 列印
　　美國股市本周首個交易日早段大幅攀升，杜指中段報二二一三三點，升一○八五點；納指則報七七四八點，升三百七十四點。滙控美國預託證券價格見三十九點四九港元，升零點五四港元；騰訊則見三百八十四點四五港元，升三點○五港元。紐約期金報每盎司一千六百八十八點六美元，升四十二點六美元；紐約期油則報每桶二十七點○一美元，跌一點三三美元。
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