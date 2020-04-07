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林鄭加薪至521萬 議員籲減薪

2020-04-07 列印
　　特首林鄭月娥本年度薪金預算開支為五百二十一萬元，較去年增加十二萬。立法會財務委員會昨召開特別會議，不同黨派議員關注林鄭在疫情下「厚面皮」加薪，建議特首考慮減薪三成。特首辦常任秘書長林雪麗指特首與問責團隊早前已捐一個月薪酬予公益金，若情況轉差會作適當回應。

　　實政圓桌田北辰指部份私人企業高層因應疫情而帶頭減薪，但指林鄭月娥不減反加，在此時勢下可以「厚面皮」加薪是「荒天下之大謬」。

此外，因應疫情對經濟的打擊，經民聯林健鋒建議政府應撤回樓市辣招，財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，目前仍沒需要減辣，但會密切監察市場情況。

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